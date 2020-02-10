Известная британская модель Деми Роуз решила показать откровенный снимок в образе школьницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка сидит на диване в коротком топе и юбке, выставив напоказ сочное тело. Как можно заметить, довершает образ элегантная прическа. На заднем фоне видна прикроватная тумба.

Однако ее поклонники звезды остались безмолвны, поскольку фотографией Роуз поделилась в Сторис.

Как сообщалсь ранее, британкская фотомодель Деми Роуз, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян из-за пышной фигуры, показала в сети личные кадры

Модель ехала в машине со своей приятельницей - также эффектной темноволосой дамой и позировала в весьма откровенном наряде.

Так на новом опубликованом видео со сториз Роуз красуется, вероятно, в платье с глубоким декольте, очевидно, что Роуз на кадрах была без белья - она пристегнулась ремнем безопасности, а ее грудь шестого размера буквально выпирала наружу.

На кадрах девушки кокетничают на камеру и едут куда-то, как видно, ночью. Возможности прокомментировать фото у фанов Роуз не было, но они могли отправить ей личные сообщения в ответ на публикацию в сториз.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.