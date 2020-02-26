Звезда призналась, что всегда мечтала об этом

Ким Кардашьян примерила на себя образ роковой байкерши в фотосессии с легендарной Шер

39-летняя звезда американских реалити-шоу любит радовать своих поклонников стильными снимками в самых разных образах. На этот раз ей посчастливилось сняться в фотосессии с настоящей легендой поп-музыки, легендарной певицей Шер, о чем Ким тут же похвасталась своим фанатам.

Как сообщает Politeka, знаменитость поделилась совместными снимками с певицей на своей странице в Инстаграм. На фото красотки позируют на байках с пышными зачесанными вверх волосами и макияжем в ретро-стиле. При этом Ким не стала изменять своему привычному образу и для фотосессии выбрала кофту с глубоким декольте, которое подчеркивает достоинства ее фигуры.

В подписи к фото звезда призналась, что Шер всегда была для нее иконой стиля, поэтому съемки с ней стали настоящим исполнением мечты для Кардашьян.

В комментариях подписчики красотки буквально сходят с ума и называют их с Шер «американскими королевами».

До этого мы писали о том, что Кардашьян приобрела известность после выхода реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Однако, в последние годы Ким решила не останавливаться на достигнутом и вложить свои немалые средства в бизнес. Одним из ее проектов стал бренд нижнего белья SKIMS.

Недавно Ким выпустила новую коллекцию удобного белья для женщин. Звезда решила продемонстрировать его на себе же и периодически публикует новые фото в своем Инстаграм.

На новом фото Кардашьян позирует в коричневом лифчике на фоне фактурного каньона. Звезда позирует зажмурив глаза от яркого солнца. Ее нежный образ удачно дополняют распущенные волосы, спадающие ей на плечи небрежными волнами.

Поклонники Ким пришли в восторг от такого естественного снимка и засыпали звезду приятными комментариями. Всего за пару часов ее пост в соцсети набрал более миллиона лайков и более 4 тысяч комментариев.

Напомним, Ким Кардашьян заперла свое великолепие в черном бархате.

Как сообщала Politeka, Кардашьян в одном лифчике закрыла глаза от удовольствия.

Также Politeka писала, что роскошная Кардашьян поразила откровением, показав, как выглядела до пластики.