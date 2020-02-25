Модель Демі Роуз позувала на пляжі і в оточенні не менш привабливих, ніж вона сама подружок

24-річна зірка мережі продовжує підігрівати інтерес широкої публіки до своєї персони. Незмінним методом популяризації "себе коханої", якщо можна так висловитися у Демі залишаються публікації мега-відвертих знімків в соцмережах. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої на півсвіту британки.

Неросла й пишногруда уродженка Туманного Альбіону зараз перебуває в США і показала, як розважається в сонячному Лос-Анджелесі. Так на фото зі сторіз артистка стоїть у ледве помітному рожевому купальнику в оточенні також частково роздягнених молодих на вигляд дам. Дівчата зробили групове селфі і на знімку посміхалися, будучи, ймовірно, в прекрасному настрої і передчутті прогулянки знаменитими нескінченними пляжами LA.

Можливості прокоментувати знімок у користувачів не було, проте в якості реакції на фото Демі можна відсилати приватні повідомлення. Залишається тільки здогадуватися про що їй пишуть численні шанувальники...

Раніше ж фолловери зірки мережі зазначали, що Демі не те, що "копія Кім Кардашьян", вона краще - красива, приваблива, молода і "по-своєму талановита".

Як відомо, Демі Роуз родом з Британії, але зараз живе в США. Незважаючи на те, що дівчині всього 24 роки, вона вже стала широко відомою в модельному бізнесі. У Роуз дуже нестандартні параметри як для моделі, але вона підкорила користувачів Instagram, що дозволило їй будувати кар'єру в модельному бізнесі. Завдяки пишним формам моделі часто пропонують зніматися в рекламі нижньої білизни. Демі Роуз не соромиться зніматися повністю голою, тому часто з'являється на сторінках чоловічих журналів.

Додамо, що Демі Роуз дуже винахідлива. Вона радує шанувальників зйомками в різних незвичайних місцях, а також в різних образах, приміряючи вбрання школярки, індійської принцеси і Клеопатри. Кожне фото Роуз – це подарунок для її передплатників.

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