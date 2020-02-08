24-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян поразила формами на отдыхе
Судя по геолокации, сейчас звезда находится в арабском государстве Иордания, пишет Politeka.net.
Модель позировала, присев в черном платье с вырезом на спине. Наряд едва прикрывал прелести знаменитости и подчеркнул их.
На ноги Деми обула черные блестящие сапожки на шпильке.
Роуз позировала, демонстрируя изгибы. Особенно внимание привлекла немаленькая пятая точка знаменитости. Ее идеальному телу, а в частности формам можно только позавидовать.
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Завершали ее образ стильные большие очки от солнца.
Волнистые волосы звезда распустила, их слегка развеивал ветер.
"Турист 🖤", - подписала снимок модель.
За 17 часов публикация получила более 250 тысяч лайков и много комментариев. Роуз называли божественной, ведь ее красота ни с кем несравнима, а идеальное тело достойно только лучшего.
Напомним, Деми Роуз предстала в одном боди коричневого цвета.
Узкий наряд подчеркнул роскошные прелести. На плечи модель накинула шаль из тонкой ткани.
Деми облокотилась "пятой точкой" об умывальник и пленительно смотрит прямо в объектив. Модель распустила волосы и часть локонов рассыпались на плечах.
Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала на кадре в одном лишь купальнике, который можно с трудом таким называть - миниатюрные кусочки ткани и ниточки едва справились с напором прелестей Деми.
Модель позировала на кадре обняв свою грудь, тем самым сделав их еще больше.
Напомним также, что Деми Роуз позировала в мини-бикини - грудь артистки буквально выпирает из-под шторок купальника, также на Роуз были миниатюрные трусики, которые она придерживала руками. Свои густые волосы пышногрудая фотомодель распустила и эффектно улыбалась на камеру.
Фоном для очередных ярких и привлекающих внимание снимков, стали живописные пейзажи Калифорнии - Роуз стояла на скалах у воды.
Поклонники артистки просто взорвались потоком комментариев.
Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.