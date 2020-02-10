Відома британська модель Демі Роуз вирішила показати відвертий знімок в образі школярки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина сидить на дивані в короткому топі і спідниці, виставивши напоказ соковите тіло. Як можна помітити, довершує образ елегантна зачіска. На задньому фоні видно тумба.
Проте її шанувальники зірки залишилися безмовні, оскільки фотографією Роуз поділилася в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, британкская фотомодель Демі Роуз, яку часто порівнюють з Кім Кардашьян через пишної фігури, показала в мережі особисті кадри
Модель їхала в машині зі своєю приятелькою - також ефектною темноволосої дамою і позувала в досить відвертому вбранні.
Так на новому опублікованому відео з сториз Роуз красується, ймовірно, в сукні з глибоким декольте, очевидно, що Роуз на кадрах була без білизни - вона пристегнулась ременем безпеки, а її груди шостого розміру буквально випирала назовні.
На кадрах дівчата кокетують на камеру і їдуть кудись, як видно, вночі. Можливості прокоментувати фото у фанів Роуз не було, але вони могли відправити їй особисті повідомлення у відповідь на публікацію в сториз.
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