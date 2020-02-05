24-річна британська модель і інстадива Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян через її значні форми, показала, якою гарячою може бути

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Демі постала в одній лише нижній білизні - спокусливому боді коричневого кольору. При чому, дивлячись на фото, стає незрозуміло, як у неї вийшло "запхати" розкішні принади в таке маленьке "вбрання". На плечі модель накинула шаль з тонкої тканини. Демі сперлася "п'ятою точкою" на умивальник і принадно дивиться прямо в об'єктив. Модель розпустила волосся і частина локонів розсипалися на плечах.

Пружні принади красуні, одягнені в крихітний боді, нікого не можуть залишити байдужим. Її осина талія і видатні стегна, а також, само собою зрозуміло, пишний бюст зможуть звести з розуму будь-кого.

За кілька годин пікантне фото Роуз "лайкнули" понад півмільйона осіб. Фоловери розсипалися в компліментах.

"Перерва у ванній! ❤❤❤🤣🤣🤣"

"Красива мила принцеса 😘💸"

"все ідеально, крихітко, боже мій!🔥🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, Демі розбурхала мережу, виставивши напоказ своє головне достоїнство. Дівчина з'явилася в бікіні лежачою на пальмовій гілці вниз животом. На камеру без тіні збентеження вона посвітила соковитим неосяжним "персиком". Демі повернула голову і грайливо глянула в об'єктив.

На іншому кадрі Роуз повністю позбулися сорому, а своїх шанувальників - дару мови, коли показала себе абсолютно голою. Вона постала у водоймі в печері, притулившись пружним бюстом до огорожі. Рум'янець на її щоках, мабуть, говорить зовсім не про збентеження, а про розкутість та сміливість.

Крім того ми писали, як Демі підкорила серця мільйонів фанатів, показавши себе в легкому літньому платті жовтого кольору, яке тісно обтянуло її величезних "близнючок". Дівчина сперлася на колону, піднявши ніжку й задерши догори тим самим поділ.

Нагадаємо, що Демі Роуз вивалила апетитних «близнят» і задерла ноги : «Велика рідкість…».

Також Politeka писала, що нова Кардашьян повністю роздяглася і вивалила все своє «добро» на камеру: «вологе дитинко».