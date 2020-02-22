Белла Хадид стала звездой показа легендарного «Moschino»

Топ-модель вместе со своей сестрой Джи Джи и другими звездными красавицами "зажгла" на подиуме и вне его - на бэкстейдже модного показа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Так на новых опубликованных Беллой фото и видео она, как и все модели по творческому замыслу автора коллекции модного дома, красовалась в совершенно потрясающих ярких эффектных и с "замашкой" на историческое воспроизведение космюмах. В частности сестры Хадид выходили на подиум в высоких париках и удивительных нарядах.

Модный бренд, вероятно, почерпнул вдохновение в моде времен еще Людовика XIII, Людовика XIV – французских монархов. Возможно, модельеры попытались воспроизвести модные веянья Франции чуть позднее правления вышеупомянутых исторических персон – ХVIII век. Как бы там ни было, Белла и Джи Джи блистали в а-ля латексных корсетных мини-платьях, ботфортах, высоких перчатках и с фирменными улыбками на лицах.

Комментариев под постом масса, поклонники Беллы пишут, что та очень привлекательная женщина:

"Горячо"

"Черт, девчонки! Это было здорово"

"Вау, вау, вау!!!"

"украла мое сердце, красотка"

"Королевы"

"Плохая девочка, шальная, и как только можно так заводит народ"

Напомним, Белла уже успела пройтись по подиуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier и других брендов. Что не удивительно: ее универсальная внешность отлично подходит как под строгие мужские костюмы, так и под утонченные женственные платья.

Тренды с подиума Белла с удовольствием переносит в обычную жизнь. Так, она уже давно заслужила статус иконы стиля, умело компонуя вещи из последних коллекций и вдохновляя миллионы фолловеров на модные эксперименты.

Каждое ее видео и снимок получают множество лайков и комплиментов от восторженных пользователей сети. Последнее видео не стало исключением. В американской модной столице стартовала Неделя моды, где Белла Хадид принимает активное участие. Именно видео с подиума она показала в сети.



На ней было серебристое прозрачное платье, украшенное на шее черным бантом. И хотя отчасти ее обнаженная грудь и была скрыта оборками банта, разглядеть ее оказалось несложно. Макияж с акцентом на глаза и высокие каблуки дополнили ее образ.

Пользователи сети не смогли устоять перед таким соблазном и поспешили искупать Беллу Хадид в комплиментах, называя ее красоткой и самой соблазнительной из всех моделей.

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