Знаменитая топ-модель Белла Хадид свела поклонников с ума горячими фото только из душа

23-летняя американская красотка продолжает покорять главные подиумы мира, но в перерывах не забывает и об отдыхе. Так, судя по последним публикациям в ее Инстаграм, сейчас девушка находится в Париже и ни в чем себе не отказывает.

Как сообщает Politeka, модель решила похвастаться, и показала своим подписчикам, как посвящает время уходу за собой. Так, Белла опубликовала несколько фотографий, на которых она позирует в одном полотенце, накинутом прямо на голое тело. На первом снимке модель явно только что вышла из душа: ее кожа все еще выглядит влажной.

На втором снимке Хадид сидит на кровати уже без полотенца, прикрывая обнаженную грудь одной рукой.

Поклонники модели пришли в восторг от ее новых снимков. В комментариях люди засыпают Хадид комплиментами, называют ее «влажной и дикой» и интересуются, не пытается ли модель их убить своей красотой.

До этого мы рассказывали о том, что Белла стала звездой показа легендарного «Moschino».

Топ-модель вместе со своей сестрой Джи Джи и другими звездными красавицами "зажгла" на подиуме и вне его - на бэкстейдже модного показа.

Так на новых опубликованных Беллой фото и видео она, как и все модели по творческому замыслу автора коллекции модного дома, красовалась в совершенно потрясающих ярких эффектных и с "замашкой" на историческое воспроизведение космюмах. В частности сестры Хадид выходили на подиум в высоких париках и удивительных нарядах.

Модный бренд, вероятно, почерпнул вдохновение в моде времен еще Людовика XIII, Людовика XIV – французских монархов. Возможно, модельеры попытались воспроизвести модные веянья Франции чуть позднее правления вышеупомянутых исторических персон – ХVIII век. Как бы там ни было, Белла и Джи Джи блистали в а-ля латексных корсетных мини-платьях, ботфортах, высоких перчатках и с фирменными улыбками на лицах.

Напомним, Белла Хадид в латексном корсете померилась прелестями со знойными подружками.

Как сообщала Politeka, Белла Хадид без белья и стыда показала свой самый лакомый кусочек.

Также Politeka писала, что Белла Хадид без лифчика показала свою красоту крупным планом.