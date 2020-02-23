Артистка надела комбинезон на голое тело, но это еще не все...

Самая красивая женщина 2019 года и топ-модель Белла Хадид показала пикантные кадры с подиума

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид не пропускает практически ни одного знакового шоу всех Недель моды. Модель, известная своей универсальной внешностью, продемонстрировала массу стильных образов: андрогинные на показе Brandon Maxwell, женственные от Oscar de la Renta, подвенечные от Rodarte.

В этот раз, знойная красотка, известная своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом, которое подчеркнул яркий наряд.

На подиум она вышла в обтягивающем клетчатом комбинезоне с пикантным глубоким декольте, которое открывает вид на ее грудь. На лице яркий макияж в коричневых тонах с акцентом на губах модели. Важная деталь образа – под нее младшая Хадид не надела нижнее белье. А потому прошлась по подиуму с голой грудью, которую едва прикрывал комбинезон.

К сожалению, пользователи сети не смогут прокомментировать фото, ведь яркий и соблазнительных лук она показала на своей страницы в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Белла Хадид стала звездой показа легендарного Moschino.

Так на новых опубликованных Беллой фото и видео она, как и все модели по творческому замыслу автора коллекции модного дома, красовалась в совершенно потрясающих ярких эффектных и с "замашкой" на историческое воспроизведение космюмах. В частности сестры Хадид выходили на подиум в высоких париках и удивительных нарядах.

Модный бренд, вероятно, почерпнул вдохновение в моде времен еще Людовика XIII, Людовика XIV – французских монархов. Возможно, модельеры попытались воспроизвести модные веянья Франции чуть позднее правления вышеупомянутых исторических персон – ХVIII век.

Напомним, Белла Хадид засветила прелести в нескромном декольте.

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу.

Также Politeka информировала, что Белла Хадид выпятила пышные округлости наружу и застыла в жаркой позе.