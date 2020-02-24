Знаменитість не встояла і показала всю себе

Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", показала новий образ

На фото Оля лежить у ліжку в рожевому боді або чомусь подібному, а також білому халаті. Вона знімає себе на телефон, але через стелю, на якому швидше за все дзеркало. Волосся цього разу співачка вирішила зібрати в хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що Серябкіна його опублікувала в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що у фан-групі екс-солістки "Срібло" Ольга Серябкіна (Molly) з'явився новий гарний знімок із зіркою.

Співачка часто публікує фото у відвертому стилі. Шанувальники не можуть пройти повз знімків і публікують їх у своїх фан-групах.

Так, деякий час тому було розміщено чергове фото з Серябкиной. Зірка позувала у короткій білій сукні, яке виділило її пишні груди. Довжина наряду була екстремальною, до того ж Оля без сорому підняла ногу. На шиї знаменитості блищали великі білі намисто.

Оля закинула руки на бильце дивана, показавши яскравий манікюр. Дівчина опустила очі, на століттях яких були довгі чорні стрілки. Губи були виділені коричневим олівцем. Оля відкрила рот і виглядала дуже гаряче.

Повідомлялося, що на фан-сторінці екс-солістки "Срібло" Ольги Серябкиной (Molly) з'явився новий пост з відвертим фото улюбленої зірки.

На знімку Ольга позує біля поцяцькованій стіни. Зірка одягла блискучу сіточку, під якої виднілися бюстгальтер і трусики.

Оля трохи зігнулася, поклавши руку на талію. Білизна виділив пишні груди зірки і її пружну п'яту точку.

Нагадаємо, спокуслива екс-солістка "Срібло" розставила ноги в чорному білизна

Також Politeka писала, що екс-солістка "Срібло" в одному ліфчику розставила ноги на камеру

Також Politeka повідомляла, що пишногруда екс-солістка "Срібло" покрасувалася в ліфчику



