Знаменитость не устояла и показала всю себя

Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала новый образ

На фото Оля лежит в кровати в розовом боди или чем-то подобном, а также белом халате. Она снимает себя на телефон, но через потолок, на котором скорее всего зеркало. Волосы в этот раз певица решила собрать в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать под ним комментарии. Все из-за того, что Серябкина его опубликовала в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что в фан-группе экс-солистки "Серебро" Ольга Серябкина (Molly) появился новый красивый снимок со звездой.

Певица часто публикует фото в откровенном стиле. Поклонники не могут пройти мимо снимков и публикуют их в своих фан-группах.

Так, некоторое время назад было размещено очередное фото с Серябкиной. Звезда позировала в коротком белом платье, которое выделило ее пышную грудь. Длина наряда была экстремальной, к тому же Оля без стеснения приподняла ногу. На шее знаменитости блестели крупные белые бусы.

Оля закинула руки на быльце дивана, показав яркий маникюр. Девушка опустила глаза, на веках которых были длинные черные стрелки. Губы были выделены коричневым карандашем. Оля приоткрыла рот и выглядела очень горячо.

Сообщалось, что на фан-страничке экс-солистки "Серебро" Ольги Серябкиной (Molly) появился новый пост с откровенным фото любимой звезды.

На снимке Ольга позирует возле разукрашенной стены. Звезда надела блестящую сеточку, под которой виднелись бюстгалтер и трусики.

Оля слегка изогнулась, положив руку на талию. Белье выделило пышную грудь звезды и ее упругую пятую точку.

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