Артистка не смутилась и покрасовалась перед камерами

Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина не перестает удивлять публику

Сейчас певица Molly выступает сольно, а некогда - Ольга любила позировать для откровенных фотосэтов, будучи еще в составе "Серебро". Исполнительница, помимо прочего, на новом опубликованном в сети фото позировала в белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на снимке звезда сцены кокетливо смотрит в сторону, расставив при этом ноги и позируя в широком черном бра. Ольга забросила ногу на ручку двери и подняла руку ко лбу, на ней обтягивабщие джинсы, а белье, которое было на артистке - позволило поклонникам рассмотреть все преимущетсва женственной фигуры Серябкиной.

Фолловеры страницы не устают осыпать исполнительницу комплиментами, они пишут, что Ольга очень естественно смотрится в кадре, у нее прекрасная фигура и ее дерзкий образ "врезается в память навсегда".

Ранее звезда позировала, вероятно, в лесу.

Так на новом опубликованном фото звезда сцены стоит в темном наряде, состоящем, как предположили фолловеры страницы, из корсетного белья вверху и внизу - из юбки в цвет. На талии также присутствует оборка - известная, как "испанка".

Волосы знаменитости небрежно ниспадают с плеч, она уверенно позирует на камеру. Примечательно, что несмотря на такую "холодную" обстановку в качестве фона для фото - всюду снег и температура, скорее всего, была минусовой, когда делали фото - снимок получился "жарким".

Поклонники отмечают в комментариях, что их любимица естественная красавица и "очаровывает" буквально с первого взгляда на нее.

Напомним также, Оля слегка изогнулась, положив руку на талию на другом своем фото. Белье выделило пышную грудь звезды и ее упругую пятую точку.

Нельзя не обратить внимание на стройные ровные ножки, на которые она обула босоножки на каблуке.

Серябкина распустила ровные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Откровенный образ завершила сумочка.

"Назови синоним любви ❤️", - подписали снимок авторы поста.

За 14 часов пост собрал более 3500 лайков и много комментариев.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.