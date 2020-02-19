Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина позировала в откровенном и привлекающем внимание "наряде"
Сольная певица Molly некогда позировала в белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.
Так на новом опубликованном фото звезда сцены красуется в бра в клеточку и ярко-розовых штанах. Волосы знаменитости были распущены, на лице заметен вечерний макияж:
«Чувства не уходят легко, потому что мы подпитываем их воспоминаниями.💙💙💙», - подписан опубликованный снимок артистки.
Фолловеры страницы отметили, что с каждым новым снимком Ольга не перестает их удивлять и что даже архивные ее фото - это всегда "свежая порция вдохновения от любимой артистки":
"Огнище"
"Ты лучшая"
"Круто, красиво!"
"Ну и видончик!"
А ранее звезда позировала, вероятно, в лесу.
Так на новом опубликованном фото звезда сцены стоит в темном наряде, состоящем, как предположили фолловеры страницы, из корсетного белья вверху и внизу - из юбки в цвет. На талии также присутствует оборка - известная, как "испанка".
Волосы знаменитости небрежно ниспадают с плеч, она уверенно позирует на камеру. Примечательно, что несмотря на такую "холодную" обстановку в качестве фона для фото - всюду снег и температура, скорее всего, была минусовой, когда делали фото - снимок получился "жарким".
Поклонники отмечают в комментариях, что их любимица естественная красавица и "очаровывает" буквально с первого взгляда на нее.
Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала на полу, судя по всему обнаженной, но при этом прикрывшись плащем. Артистка приспустила одежду с плеч, результате чего показалась ее пышная грудь.
Оля смотрела вверх в объектив. Девушка слегка прислонилась к стене, раскинув оголенные стройные ножки.
Напомним также, что Оля Серябкина позировала в бассейне в одних трусиках и просвечивающей белой рубахе.
Она красовалась, стоя в воде. Кадр получился очень атмосферным. Ее выдающиеся округлости, и женственная фигура в целом - на снимке отчетливо видны.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.