Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина позировала в откровенном и привлекающем внимание "наряде"

Сольная певица Molly некогда позировала в белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новом опубликованном фото звезда сцены красуется в бра в клеточку и ярко-розовых штанах. Волосы знаменитости были распущены, на лице заметен вечерний макияж:

«Чувства не уходят легко, потому что мы подпитываем их воспоминаниями.💙💙💙», - подписан опубликованный снимок артистки.

Фолловеры страницы отметили, что с каждым новым снимком Ольга не перестает их удивлять и что даже архивные ее фото - это всегда "свежая порция вдохновения от любимой артистки":

"Огнище"

"Ты лучшая"

"Круто, красиво!"

"Ну и видончик!"

А ранее звезда позировала, вероятно, в лесу.

Так на новом опубликованном фото звезда сцены стоит в темном наряде, состоящем, как предположили фолловеры страницы, из корсетного белья вверху и внизу - из юбки в цвет. На талии также присутствует оборка - известная, как "испанка".

Волосы знаменитости небрежно ниспадают с плеч, она уверенно позирует на камеру. Примечательно, что несмотря на такую "холодную" обстановку в качестве фона для фото - всюду снег и температура, скорее всего, была минусовой, когда делали фото - снимок получился "жарким".

Поклонники отмечают в комментариях, что их любимица естественная красавица и "очаровывает" буквально с первого взгляда на нее.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала на полу, судя по всему обнаженной, но при этом прикрывшись плащем. Артистка приспустила одежду с плеч, результате чего показалась ее пышная грудь.

Оля смотрела вверх в объектив. Девушка слегка прислонилась к стене, раскинув оголенные стройные ножки.

Напомним также, что Оля Серябкина позировала в бассейне в одних трусиках и просвечивающей белой рубахе.

Она красовалась, стоя в воде. Кадр получился очень атмосферным. Ее выдающиеся округлости, и женственная фигура в целом - на снимке отчетливо видны.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.