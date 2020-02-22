Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина подразнила мужчин и не только своей женственной фигурой
Певица позировала в "неприличной", как отметили некоторые ее поклонники позе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.
Так на новых опубликованных фото звезда сцены, которая теперь выступает сольно и известна широкой публике также под псевдо Molly, сидела на пуфе в темном белье по типу боди или же купальнике. Но форма и название наряда не так заботили поклонников артистки, как ее фигура и женственные прелести, которые та частично засветила на снимках:
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"Успокой своё сердце 🖤", - подписаны одинаковые фото в разных вариантах оформления - черно-белом и цветном.
Поклонникам певицы и фолловерам странички в популярной соцсети снимки очень понравились, они в комментариях пишут разное: некоторые откровенно оскорбляют Ольгу, а другие - бувально боготворят:
«Ретро👍»
«Вау!»
«Минимализм в крутом выражении!!!»
«Огромное»
«Красотка😍♥♥♥😍»
Ранее звезда позировала на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.
Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
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