Російська співачка Анна Семенович вбралася в сукню з відвертим вирізом і засвітила зайве

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Семенович вітає чоловіків з «їх святом» під час застілля в кафе. Після цього вона переводить камеру на свою подругу, яка говорить: «Буду карати» і тримає в руках ремінь.

Однак, оскільки кадри Семенович опублікувала в Сторіс, її шанувальники не змогли сказати свою думку про вбранні кумира, хоча сама зірка намагалася прикрити груди рукою.

Раніше ми писали, що російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників новим постом в Instagram.

Зірка з'явилася в сірому трохи вільному светрики, з-під якого визирало щось схоже на майку.

Навіть такий, здавалося б, скромний наряд не зміг приховати пишні груди артистки. Волосся зірка розпустила, вона схилила голову й посміхнулася.

Зірка заправила рукави, виставивши напоказ кілька браслетів на обох руках. Ганна тримала вершки в банку, якими поливала кекси і трохи обмазала руку.

Судячи по локації, зірка позувала на кухні, сидячи на стільці. Світлу кімнату доповнюють яскраві акценти: квіти, фрукти і келих з шампанським.

В пості Семенович поцікавилася у передплатниць, чи готують вони вкусняшки.

"Я сьогодні затіяла рибний пиріг (покажу вам його у сторіс) він дієтичний, дуже тонкий і корисний! Я беру готове тісто, але без дріжджів, два види риби, бажано червону і білу, шпинат і мій секрет, це трохи натертого сиру для смаку", - поділилася тонкосняти зірка.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович посвітила своїми кулями в екстремальному декольте: мрія будь-якого чоловіка.

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