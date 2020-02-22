Популярная российская певица Анна Семенович порадовала поклонников новым постом в Инстаграм

Звезда предстала в сером немного свободном свитерке, из-под которого выглядывало нечто похожее на майку, пишет Politeka.net.

Даже такой, казалось бы, скромный наряд не смог скрыть пышную грудь артистки. Волосы звезда распустила, она наклонила голову и улыбнулась.

Звезда заправила рукава, выставив напоказ несколько браслетов на обеих руках. Анна держала сливки в банке, которыми поливала кексы и немного обмазала руку.

Судя по локации, звезда позировала на кухне, сидя на стуле. Светлую комнату дополняют яркие акценты: цветы, фрукты и бокал, вероятно, с шампанским.

В посте Семенович поинтересовалась у подписчиц, готовят ли они вкусняшки.

"Я сегодня затеяла рыбный пирог (покажу вам его в сторис) он диетический, очень тонкий и полезный! Я беру готовое тесто, но без дрожжей, два вида рыбы, желательно красную и белую, шпинат и мой секрет, это немного натертого сыра для вкуса", - поделилась тонкосняти звезда.

Также она написала способ приготовления:

"😋 Рыбу нарезаю средними кусочками, тесто раскатываю очень тонко и запекаю 20-25 минут при 180 гр. Получается просто бомба💥", - написала Анна, в конце попросив поделиться своими рецептами.

За 20 минут пост артистки собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Анюта какая вы молодец, как только у вас времени хватает ещё возле плиты стоять!? И ещё отлично выглядить❤️💕💋🥰🌹🤩💞😍", "Красивая Анна семенович ❤️❤️💋💋", "Аж слюнки потекли 😂. Ждём рецепт!👍👍", "Вы красавица", "Аня, вы молодец, готовите такую вкусноту. Я люблю печь маффины 👍🏻", "Люблю очень готовить и печь. Анечка,у меня много рецептиков, обращайтесь", "Даа", "Аня, вы умница, красавица, хозяюшка😘❤️🌺", "Анна, какой классный и простой рецепт. Сохранила. Воспользуюсь", "Красивый фотошоп!👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Семенович надела тесное боди черного цвета, которое обтягивает ее пышные формы, и обтягивающие джинсы с высокой посадкой, подчеркивающие ее узкую талию. Сверху Семенович накинула плащ.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".