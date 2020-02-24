Модель і інстадіва Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян, показала жаркі кадри з відпочинку

Фотографії дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . На фото Омович позує в купальнику, який ледь прикриває її силіконові груди та інші інтимні місця. На першому знімку дівчина дивиться прямо в кадр, а її груди буквально вивалюються з купальника. На другому зірка Instagram стоїть, натягнувши на голову кепку, і показує в камеру непристойний жест. На обох знімках модель зображена практично в чому мати народила.

«NO MAKEUP. 1 або 2? Давно не було портретів», - написала Омович під фото.

За 20 хвилин фото зібрало більше чотирьох тисяч лайків. Фолловери зірки традиційно розділилися на два табори – одні хвалять Омович, а інші - критикують.

«Чому так багато "середніх пальців" на фото? Ви шлете своїх підписників?», «І Вам, до речі, макіяж не потрібен. У Вас все досить виразне і не потребує жорсткого контурінга і т. д», «Фото з мінімумом обробки? Нічого собі. Альона, чи ти це», «Противно дивитися просто, фу», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович опублікувала в сторіз кадри, на яких вона з'явилася в бікіні та парео леопардового забарвлення. Вона гуляла по пляжу Домінікани, де зараз відпочиває зі своїм молодим чоловіком. Омович показала себе з усіх ракурсів, засвітивши пишні форми, яких модель домоглася за допомогою пластичної хірургії.

Як відомо, Омович 27 років. Дівчина не приховує, що робить дуже багато пластичних операцій і уколів краси. В модельному бізнесі Альона працює з 15 років, а Instagram почала вести в 20 років. Зараз у неї понад 1,1 мільйона передплатників.

Нагадаємо, що волога Альона Омович без білизни побешкетувала біля води: слинки течуть від такої краси.

А ще Politeka писала, що Омович без купальника влаштувала фотосесію для дорослих на пляжі: "Ох і розміри!".

Також Politeka повідомляла, що Омович спустила лямку сукні і виставила напоказ свою головну гордість: найспекотніші види.