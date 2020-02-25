Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала видео с сыном Семеном

В кадре артистка находится спиной к ребенку, передает Politeka.net. Звезда рассказала, что сидит в наряде, в котором отмечала 23 февраля (День защитника Отечества в России).

В это время ребенок актрисы ходит позади нее в головном уборе доктора. Эвелина общается с мальчиком и говорит, чтобы он проводил осмотр и почесал ей спину (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Стоит отметить, что артистка сидит в наряде с глубоким декольте и камуфляжных цветов. На женщине практически нет макияжа. У звезды игривое настроение.

"Как ваше утро после праздника? Доктор нужен?", - поинтересовалась Бледанс у подписчиков.

Почти за час пост собрал более 19 тысяч просмотров и много комментариев.

"Какой классный доктор🌹👍", "Невеста не нужна😍?", "Можно и мне на прием к такому чУдному доктору?!😂😂😂😘❤️‼️🔥", "Сынок такой заботливый,добрый!!!Молодец!!!🙏👌", "Замечательный мальчик Семён! А вы хорошая мама, Эвелина!", "Какой сынуля молодец!", "Замечательный мальчик Семён! А вы хорошая мама, Эвелина!", "Какой сынуля молодец!", "Какие же вы сладкие. Самый лучший доктор.мамочка самая лучшая. Любим вас. Прекрасного дня и прекрасного настроения", "Эвелиночка, у Вас лучший доктор!!!", "И спинку чешет доктор и лечит крутоооо 😁😍❤️", "Сёма прелесть! Серьёзный какой мамочку лечит!", "Обожаю вас❤️👏", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Эвелина Бледанс поделилась фото и видео со съемок. Красотка блистала в розовом лыжном костюме.

На снимке актриса позировала, широко улыбаясь. Она шла с коллегой к месту, где их уже ждала съемочная группа.

"Похоже весна. Успели насладиться снегом или так его и не увидели? Я вот гору только на съемках", - подписала кадры звезда, поставив геолокацию "Горнолыжный курорт Сорочаны".

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс надела черный лифчик, который едва удерживал ее пышные прелести. Брюки звезда расстегнула и засветила лишнее - белые трусики.

Нельзя не заметить упругий и красивый пресс знаменитости.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры: «Предел мечтаний».