Артистка одягла комбінезон на голе тіло, але це ще не все...

Найкрасивіша жінка 2019 року і топ-модель Белла Хадід показала пікантні кадри з подіуму

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід не пропускає практично жодного знакового шоу всіх Тижнів моди. Модель, відома своєю універсальною зовнішністю, продемонструвала безліч стильних образів: андрогінні на показі Brandon Maxwell, жіночні від Oscar de la Renta, вінчальні від Rodarte.

В цей раз, палка красуня, відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалих образів, підкорила публіку новим стильним луком і своїм досконалим тілом, яке підкреслив яскравий наряд.

На подіум вона вийшла в обтягуючому картатому комбінезоні з пікантним глибоким декольте, що відкриває вид на її груди. На обличчі яскравий макіяж в коричневих тонах з акцентом на губах моделі. Важлива деталь образу – під неї молодша Хадід не одягла нижню білизну. А тому пройшлася по подіуму з голими грудьми, яку ледь прикривав комбінезон.

На жаль, користувачі мережі не зможуть прокоментувати фото, адже яскравий і спокусливих лук вона показала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Белла Хадід стала зіркою показу легендарного Moschino.

Так на нових опублікованих Белою фото і відео вона, як і всі моделі за творчим задумом автора колекції модного будинку, красувалася в абсолютно приголомшливих яскравих ефектних і з "замашкою" на історичне відтворення космюмах. Зокрема сестри Хадід виходили на подіум у високих перуках і дивовижних вбраннях.

Модний бренд, ймовірно, почерпнув натхнення в моді часів ще Людовика XIII, Людовіка XIV – французьких монархів. Можливо, модельєри спробували відтворити модні віяння Франції трохи пізніше правління вищезазначених історичних персон – ХVIII століття.

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