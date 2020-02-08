Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, розбурхала мережу відвертим образом
23-річна американська модель палестинського походження Белла Хадід є однією з найвідоміших моделей у світі, пише Politeka.net.
На цей раз вона порадувала своїх шанувальників кадром зі зйомок. Одягалася модель досить відверте вбрання. Широченне декольте дозволило розглянути пружні груди Белли, які вона вирішила не ховати в бюстгальтер.
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Варто відзначити, що і позу Белла зайняла звабливу - одну руку вона поклала собі на стегно, а іншою сперлася на декорації.
Всього за одну годину майже сто тисяч шанувальників оцінили пікантний кадр лайком.
Не так давно, Белла опублікувала чорно-біле фото, на якому постала в спокусливому боді. Модель підняла наряд і елегантно вигнулася, дивлячись у вікно. Її волосся наче мокрі, але, ймовірно, це просто така укладання.
Раніше Белла Хадід поділилася знімками з фотосесії за участю її старшої сестри Джіджі і топ-модель Кендалл Дженнер.
На знімках 23-річна Хадід позувала в бежевому мереживному корсеті, міні-спідниці та плащі, пристебнутому до пояса на ремінець.
Модель також продемонструвала головний убір , що закриває обличчя, і сумку на ланцюжку зі сріблястим логотипом бренду.
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