Відома топ-модель Белла Хадід продемонструвала новий образ на подіумі

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід зараз нарозхват модель активно бере участь у модних показах.

Дівчина вже встигла пройтися по подіуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier і інших брендів. Що не дивно: її універсальна зовнішність відмінно підходить як під строгі чоловічі костюми, так і під витончені жіночні сукні.

Тренди з подіуму Белла з задоволенням переносить в звичайне життя. Так, вона вже давно заслужила статус ікони стилю, вміло компонуючи речі з останніх колекцій і надихаючи мільйони фоловерів на модні експерименти.

Кожне її відео і знімок отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі. Останнє відео не стало винятком. В американській модній столиці стартував Тиждень моди, де Белла Хадід бере активну участь. Саме відео з подіуму вона показала в мережі.



На ній була срібляста прозора сукня, прикрашена на шиї чорним бантом. І хоча в основному її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти їх виявилося нескладно. Макіяж з акцентом на очі і високі підбори доповнили її образ.

Користувачі мережі не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили спокутувати Беллу Хадід в компліментах, називаючи її красунею і найспокусливішою з усіх моделей.

Також раніше повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід показала витончені вигини своєї фігури і засвітила зайве у вечірньому вбранні.

Модель покрасувалася в облягаючому блискуче плаття з глибоким каплеообразным вирізом на грудях - таким чином артистка "блиснула" грудьми, швидше за все, без бра. Крім того, Белла прийняла привертає увагу позу - зігнулась так, що в "центрі уваги" виявилися її тонка талія і стегна.

Нагадаємо, Белла Хадід засвітила принади в нескромному декольте

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