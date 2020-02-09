Топ-модель Белла Хадід показала витончені вигини своєї фігури і засвітила зайве у вечірньому вбранні

Манекенниця показала, як працює. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram жінки, яку в минулому році світовий глянець назвав найкрасивішою в світі. Фото зі сторіз, де топ-модель позувала, ймовірно, на бекстейджі показу або зйомок - вийшло дуже ефектним.

Модель покрасувалася в облягаючій блискучій сукні з глибоким каплеообразним вирізом на грудях - таким чином артистка "блиснула" грудьми, швидше за все, без бра. Крім того, Белла прийняла привертаючу увагу позу - зігнулась так, що в "центрі уваги" опинилися її тонка талія і стегна.

Відзначимо, що можливості прокоментувати знімок у шанувальників зірки подіумів не було, але раніше, вони неодноразово відзначалися в мережі позитивними коментарями на адресу Хадід, багато пишуть, що Белла - "ідеал" і про таку красуню, як вона "мріє кожен хлопець".

Раніше ми писали про те, що Белла свого часу серйозно захоплювалася кінним спортом і навіть готувалася до Олімпіади 2016 року. Однак планам не судилося збутися: після укусу кліща вона перенесла хворобу Лайма, що поставило хрест на її спортивній кар'єрі.

Перш ніж вийти на подіум, деякий час Белла Хадід попрацювала в кафе в Малібу, потім вступила до школи дизайну в Нью-Йорку й успішно закінчила заклад, захоплювалася фотографією.

Щоб домогтися успіхів у модельному бізнесі, дівчина пройшла через ніж пластичних хірургів. Після пластики носа і губ її риси обличчя змінилися, що дозволило 16-річній красуні почати свій шлях у фешн-бізнесі.

У серпні 2014 року Белла уклала контракт з IMG Models. Сьогодні вона є однією з найуспішніших моделей в світі.

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