Известная модель Эбигейл Рэтчфорд засветила внушительные формы в прозрачном мини-белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.
Так, модель позирует в кружевном мини-белье, демонстрируя на камеру формы громадные «дары природы». Дополняла образ белая накидка и кольца. Сама девушка красиво заигрывает на камеру.
Однако ее поклонники остались безмолвны – кадр Рэтчфорд выбросила у себя в Сторис.
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Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд опубликовала фото в белом откровенном топе, который едва скрывал ее пышную грудь. Очень короткий наряд на завязках держался на груди звезды, и напоминал больше лифчик, чем полноценную одежду. На фото модель соблазнительно опустила глаза и приоткрыла пухлые губы. Она сделала высокий длинный хвост, который дополнил откровенный образ.
Недавно Эби также опубликовала снимок на лепестках роз. Только тут она позировала в розовом костюме с пухом. Маленький топ обтянул пышные формы красотки, а штаны подчеркнули стройные бедра.
Кстати, 28-летняя Рэтчфорд далеко не сразу стала моделью. До того, как стать знаменитой ей пришлось работать в других сферах. Зарабатывать она начала, когда завела Инстаграм. Когда количество подписчиков превысило несколько миллионов, ей стали предлагать рекламировать купальники и нижнее белье. Теперь американка известна на весь мир.
Напомним, что Эби Рэтчфорд задрала ноги и без стыда показала роскошное тело: "С ума можно сойти".
А еще Politeka писала, что роскошная Эби Рэтчфорд приспустила купальник и показала свою гордость: «Какая упругая!».
Также Politeka сообщала, что сочная Эбигейл Рэтчфорд показала все свои красоты в микро-белье: от фото захватывает дух.