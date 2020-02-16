Одна из самых ярких и известных моделей белья Эби Рэтчфорд впечатлила своим новым снимком

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл – одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире. Благодаря роскошной фигуре, она получила немало интересный прозвищ, самые известные из которых Эби, Солнышко, Ненасытная и Бикинибейба.

Успех Рэтчфорд объясняется умением подать себя и выдающимися формами.

Красотка не упускает возможности похвастаться своими пышными формами в сети Instagram. Так, на днях модель сделала пикантное фото. На снимке Эбигейл позирует возле золотистых занавесок в ярком белье ягодного цвета, который подчеркивает округлые формы красотки.

Белье настолько откровенное, что изумляет буквально с первого взгляда: высокие трусики подчеркнули стройную талию знаменитой модницы и обтягивающий бюстгальтер едва удерживает пышную грудь. Высокие гольфы на ногах, идеальная укладка, яркий макияж с акцентом на губах, стали завершальной изюминкой яркого образа.

К сожалению, пользователи сети лишены возможности оставить свои комментарии под снимком красотки, ведь Эби поделилась им с своем Stories.

Также ранее сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась своими формами на камеру. Красотка представила в Инстаграм три снимка с предложением проголосовать, какой из них самй лучший. На фото звезда позировала в белом топе, который едва скрывал ее пышную грудь.

Очень короткий наряд на завязках держался на груди звезды, и напоминал больше лифчик, чем полноценную одежду. Звезду также украшали большие серьги-кольца в ушах.

Девушка улыбалась, немного опустив глаза, либо смотрела в камеру приоткрыв пухлые губы.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.