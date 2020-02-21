Відома російська співачка Анна Семенович поділилася вологими фото в Instagram
На фото Семенович позує у ванній без одягу. Вона зробила маску для обличчя і позувала досить крупним планом, щоб не засвітити головне пікантне місце. На тлі можна побачити столик з косметикою, а також інші предмети інтер'єру. Волосся Ганна зібрала в цей раз у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ванночка і масочка", - коротко підписала публікацію Семенович.
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Фанати не змогли оцінити оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того,. вони були опубліковані в сторіс Инстаграма, де такої функції не існує.
Раніше ми повідомляли, що популярна російська співачка Анна Семенович поділилася з шанувальниками своїми думками про долю.
Артистка супроводжувала свої слова фото, на якому вона одягнена в тісне боді чорного кольору, який обтягує її пишні форми, і обтягуючі джинси з високою посадкою, які підкреслюють її вузьку талію. Зверху Семенович накинула плащ.
«Ми іноді ставимо собі якісь супер складні цілі. А все потрібно робити в кайф, працювати в задоволення, дружити в радість і любити для щастя. Це справжня проблема трудоголіків, ми весь час кудись біжимо і намагаємося більше попрацювати. Просто не потрібно порівнювати себе з іншими людьми і приміряти чужу долю на себе, у кожного вона своя і у всіх різні цілі», - зазначила Семенович.
Раніше ми повідомляли, що популярна російська співачка і телеведуча Анна Семенович вразила відвертими кадрами зі зйомок нового кліпу.
Короткий чорно-біле відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На відео Ганна позує на камеру, зображуючи томний погляд. Видно, що вона роздягнена, так як в кадр потрапляє край її декольте.
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