Відома російська співачка Анна Семенович поділилася вологими фото в Instagram

На фото Семенович позує у ванній без одягу. Вона зробила маску для обличчя і позувала досить крупним планом, щоб не засвітити головне пікантне місце. На тлі можна побачити столик з косметикою, а також інші предмети інтер'єру. Волосся Ганна зібрала в цей раз у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ванночка і масочка", - коротко підписала публікацію Семенович.

Фанати не змогли оцінити оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того,. вони були опубліковані в сторіс Инстаграма, де такої функції не існує.

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Артистка супроводжувала свої слова фото, на якому вона одягнена в тісне боді чорного кольору, який обтягує її пишні форми, і обтягуючі джинси з високою посадкою, які підкреслюють її вузьку талію. Зверху Семенович накинула плащ.

«Ми іноді ставимо собі якісь супер складні цілі. А все потрібно робити в кайф, працювати в задоволення, дружити в радість і любити для щастя. Це справжня проблема трудоголіків, ми весь час кудись біжимо і намагаємося більше попрацювати. Просто не потрібно порівнювати себе з іншими людьми і приміряти чужу долю на себе, у кожного вона своя і у всіх різні цілі», - зазначила Семенович.

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Короткий чорно-біле відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На відео Ганна позує на камеру, зображуючи томний погляд. Видно, що вона роздягнена, так як в кадр потрапляє край її декольте.

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