Известная российская певица Анна Семенович поделилась влажными фото в Инстаграм

На фото Семенович позирует в ванной без одежды. Она сделала маску для лица и позировала довольно крупным планом, чтобы не засветить главное пикантное место. На фоне можно увидеть столик с косметикой, а также другие предметы интерьера. Волосы Анна собрала в этот раз в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ванночка и масочка", - коротко подписала публикацию Семенович.

Фанаты не смогли оценить оценить кадры или написать комментарии. Все из-за того,. что они были опубликованы в сторис Инстаграма, где такой функции не существует.

Ранее мы сообщали, что популярная российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками своими мыслями о судьбе.

Артистка сопроводила свои слова фото, на котором она одета в тесное боди черного цвета, который обтягивает ее пышные формы, и обтягивающие джинсы с высокой посадкой, которые подчеркивают ее узкую талию. Сверху Семенович накинула плащ.

«Мы иногда ставим себе какие-то супер сложные цели. А все нужно делать в кайф, работать в удовольствие, дружить в радость и любить для счастья. Это настоящая проблема трудоголиков, мы все время куда-то бежим и пытаемся побольше поработать. Просто не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на себя, у каждого она своя и у всех разные цели», - отметила Семенович.

Ранее мы сообщали, что популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович поразила откровенными кадрами со съемок нового клипа.

Короткое черно-белое видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На видео Анна позирует на камеру, изображая томный взгляд. Видно, что она раздета, так как в кадр попадает край ее декольте.

Напомним, пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте

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