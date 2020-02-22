Популярна російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників новим постом в Instagram

Зірка з'явилася в сірому трохи вільному светрику, з-під якого визирало щось схоже на майку, пише Politeka.net.

Навіть такий, здавалося б, скромний наряд не зміг приховати пишні груди артистки. Волосся зірка розпустила, вона схилила голову й посміхнулася.

Зірка заправила рукави, виставивши напоказ кілька браслетів на обох руках. Ганна тримала вершки в банці, якими поливала кекси і трохи обмазала руку.

Судячи по локації, зірка позувала на кухні, сидячи на стільці. Світлу кімнату доповнюють яскраві акценти: квіти, фрукти і келих з шампанським.

В пості Семенович поцікавилася у підписниць, чи готують вони вкусняшки.

"Я сьогодні затіяла рибний пиріг (покажу вам його у сторіс) він дієтичний, дуже тонкий і корисний! Я беру готове тісто, але без дріжджів, два види риби, бажано червону і білу, шпинат і мій секрет, це трохи натертого сиру для смаку", - поділилася тонкосняти зірка.

Також вона написала спосіб приготування:

"😋 Рибу нарізаю середніми шматочками, розкачую тісто дуже тонко і запікаю 20-25 хвилин при 180 гр. Виходить просто бомба💥", - написала Анна, в кінці попросивши поділитися своїми рецептами.

За 20 хвилин пост артистки зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Анюта яка ви молодець, як тільки у вас вистачає часу ще біля плити стояти!? І ще відмінно виглядати❤️💕💋🥰🌹🤩💞😍", "Красива Анна семенович ❤️❤️💋💋", "Аж слинки потекли 😂. Чекаємо рецепт!👍👍", "Ви красуня", "Аня, ви молодець, готуєте таку смакоту. Я люблю пекти мафіни 👍🏻", "дуже Люблю готувати і пекти. Ганнуся,у мене багато рецептиков, звертайтеся", "Тааак", "Аня, ви розумниця, красуня, господиня😘❤️🌺", "Анна який класний і простий рецепт. Зберегла. Скористаюся", "Красивий фотошоп!👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Семенович наділа тісне боді чорного кольору, яке обтягує її пишні форми, і обтягуючі джинси з високою посадкою, підкреслюють її вузьку талію. Зверху Семенович накинула плащ.

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