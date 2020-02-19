Ким Кардашьян показала, как отметила День всех влюбленных со своим мужем
39-летняя американская телезвезда любит баловать своих поклонников откровенными кадрами. Как сообщает Politeka, новая публикация в ее Инстаграм не стала исключением.
Ким опубликовала две фотографии, на которых она позирует в бассейне на фоне пляжа. На первом снимке звезда полулежит в открытом черном купальнике, искушая зрителей своей томной позой. Ее пляжный лук дополняет массивное золотое украшение и фирменный макияж Ким, идеально подчеркивающий ее глаза. На втором фото знаменитость стоит почти по пояс в воде и пристально смотрит в камеру.
В подписи к фото Кардашьян написала, что эта поездка на пляж была сюрпризом на День святого Валентина, а фотографии делал ее супруг – рэпер Канье Уэст.
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Поклонники пришли в восторг от соблазнительного образа знаменитости и буквально за пару часов поставили под ее постом более двух миллионов лайков.
До этого мы писали о том, что Ким устроила фотосессию в гардеробной. Звезда выбрала серый наряд, который обтянул ее пышные груди и бедра. Серый гольф немного просвечивался, из-за чего были видны прелести знаменитости.
Кроме того, Ким позировала в необычной юбке, которую завязала на талии. Одежда выделила тонкую талию знаменитости.
Ким приподняла юбку и оголила свое достоинство - ровные стройные ножки, вытянув одну из них:"Настоящая богиня". Девушка продемонстрировала босоножки на тонкой шпильке.
Красотка завершила образ крупными серьгами и солнечными очками.
Прическа - тонкая тугая косичка спустилась ниже бедер.
Кардашьян будто смотрела в камеру и приоткрыла пухлые губы.
За девять часов пост собрал более миллиона лайков и много комментариев.
Пользователи сети были удивлены выбранному образу Ким. Некоторые даже спрашивали прибыла ли красотка из будущего. В общем, большинству понравилось, как выглядит звезда и они написали ей много комплиментов.
Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.