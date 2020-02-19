Ким Кардашьян показала, как отметила День всех влюбленных со своим мужем

39-летняя американская телезвезда любит баловать своих поклонников откровенными кадрами. Как сообщает Politeka, новая публикация в ее Инстаграм не стала исключением.

Ким опубликовала две фотографии, на которых она позирует в бассейне на фоне пляжа. На первом снимке звезда полулежит в открытом черном купальнике, искушая зрителей своей томной позой. Ее пляжный лук дополняет массивное золотое украшение и фирменный макияж Ким, идеально подчеркивающий ее глаза. На втором фото знаменитость стоит почти по пояс в воде и пристально смотрит в камеру.

В подписи к фото Кардашьян написала, что эта поездка на пляж была сюрпризом на День святого Валентина, а фотографии делал ее супруг – рэпер Канье Уэст.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного образа знаменитости и буквально за пару часов поставили под ее постом более двух миллионов лайков.

До этого мы писали о том, что Ким устроила фотосессию в гардеробной. Звезда выбрала серый наряд, который обтянул ее пышные груди и бедра. Серый гольф немного просвечивался, из-за чего были видны прелести знаменитости.

Кроме того, Ким позировала в необычной юбке, которую завязала на талии. Одежда выделила тонкую талию знаменитости.

Ким приподняла юбку и оголила свое достоинство - ровные стройные ножки, вытянув одну из них:"Настоящая богиня". Девушка продемонстрировала босоножки на тонкой шпильке.

Красотка завершила образ крупными серьгами и солнечными очками.

Прическа - тонкая тугая косичка спустилась ниже бедер.

Кардашьян будто смотрела в камеру и приоткрыла пухлые губы.

За девять часов пост собрал более миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети были удивлены выбранному образу Ким. Некоторые даже спрашивали прибыла ли красотка из будущего. В общем, большинству понравилось, как выглядит звезда и они написали ей много комплиментов.

Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.