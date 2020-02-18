Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, поделилась новым фото с сестрой, Хлоей
Две известные красотки побывали в Калабасасе (город в округе Лос-Анджелес), пишет Politeka.net. Об этом Ким сообщила в посте.
Хлоя выбрала рубашку бежевого цвета, под которую надела, топ, выделивший ее прелести. Также звезда надела обтягивающие брюки, которые подчеркнули ее пышные бедра. Обула звезда туфли-лодочки, а завершили образ солнечные очки.
Ким Кардашьян надела футболку из ткани, похожей на кожу и ярким принтом, а также серые брюки, которые держались на ее тонкой талии. Брюки были, скорее, спортивного кроя. Ким надела нечто похожее на бежевые сапоги. Высокий хвост и очки в стиле 1990-х дополнили образ знаменитости.
Девушек запечатлели во время того, как они шли.
"Волочкова нервно курит": экс-Nikita раздвинула ноги и посветила прелестями в сеточке
Жена финалиста Нацотбора на Евровидение ошарашила громким обвинением: «Шавки лают…»
Бунт устроили на Одесчине, перекрыта важная трасса: кадры происходящего
Под окнами Зеленского готовится бунт из-за скандальных законов: «как у Путина»
За 15 часов пост собрал более двух миллионов лайков: "Ничего себе!".
Пользователи сети обратили внимание, что Хлоя хорошо выглядит. Звезды называли идеальными и очень красивыми.
Стоит отметить, что Хлоя Кардашьян сравнительно недавно сбросила вес. Она сама о себе говорила так:
"Я привыкла, что меня постоянно сравнивают с сестрами. Но сравнения такие жестокие... Я думала про себя: "Хорошо, это моя роль. Начну говорить то же самое. Хорошо, я толстая, смешная сестра. Кого это волнует?".
Она говорила, что не считает размер одежды важным и не собирается соответствовать чьим-либо стандартам, однако все же вес сбросила и сделала несколько пластических операций.
Напомним, Ким Крдашьян предстала в черном гольфе рядом со своей сестрой Хлоей. Красотка сделала фирменный макияж, выделив скулы.
Хлоя тем временем сидела рядом. Она позировала в топе, подчеркнувшем ее грудь и пиджаке в белую полосу. Блестящие серьги сверкали в ушах и дополняли образ.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян сфотографировали захватив лишь ее оголенные плечи и немного груди.
На плече у звезды красовался попугай, к которому Ким повернулась и потянулась губами, будто планируя его поцеловать.
Но кроме обнаженности Кардашьян, фото притянуло взгляд еще ярким макияжем, который ей не свойственен.
Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.