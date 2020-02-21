Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян, завжди хвалиться своїми пишними формами

Навіть на прийом до лікаря модель вибирає спокусливі наряди, пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх знімків Демі постала в сірій кофті на замку з великим декольте. З вирізу пишні груди моделі ледь не випадали.

Кофтинка підкреслила тонку талію, а штани - пишні стегна.

Демі притулилася до красеня-лікаря, нахиливши голову. В її вухах блищали сережки. Волосся дівчина прибрала в хвіст.

Зірка посміхалася і виглядала задоволеною. Важко не помітити її пишні вії і очі, що світиться.

В пості зірка розповіла, що позує зі своїм стоматологом.

"Я так схвильована перед тим, як почати трансформацію своєї посмішки з @doctorapa Я завжди мріяла про ідеальну усмішку і повністю довірилася @doctorapa", - підписала знімок красуня.

За 13 годин пост Демі зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі відзначили, що у моделі ангельське личко, а також, що вона краще за всіх. В додаток люди писали, що у дівчини приголомшлива посмішка, і насиупне: "Ось це кулі".

Нагадаємо, Демі Роуз для походу до перукаря вибрала топ, який натягнувся під вагою її грудей. Мереживо облягало її тіло і підкреслило всю його красу.

Також Демі продемонструвала ідеально укладені локони, які трохи впали їй на обличчя.

На зірці - легкий макіяж з акцентом на глянцеві губи, пишні вії і товсті брови.

Демі посміхалася, дивлячись на себе в телефон, мабуть, зачіска їй дуже сподобалася.

Раніше ми писали, що Демі Роуз позувала під час відпочинку в крихітному купальнику на тлі моря. А на руках тримає маленьку собачку.

Модель притиснулася обличчям до песика, при цьому можна було розгледіти її пишні стегна.

«Тедді приходить в той момент, коли я найбільше потребую його», - йдеться в повідомленні.

Демі Роуз під час занять спортом вирішила похвалитися значними формами. Про це свідчить той факт, що задній план Роуз вирішила замінити нібито рожевим космосом, щоб не відволікати підписників на зайве.

Нагадаємо, що Демі Роуз натягнула прозоре мереживо на своє розкішне багатство.

Як повідомляла Politeka, молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами: «Ось це тіло!».

Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася до непристойності і показала, за що її полюбили чоловіки.