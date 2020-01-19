Популярная модель Деми Роуз порадовала поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Воскресный лук», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самом снимке Роуз позирует в откроенном белье и короткой футболке, что привело ее фанатов в восторг.

«Слов не хватает! Вот это тело», «Шикарные формы», «мама-мия, вот это кому-то повезло», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Новое фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель похвасталась пикантным снимком халате. Благодаря глубочайшему декольте, Деми дала возможность рассмотреть свою шикарную грудь во всей красе.

Рядом с моделью можно увидеть огромный букет роз, а в подписи к снимку она напомнила своим подписчикам о дне Святого Валентина.

Она поинтересовалась, сколько сердец сможет разбить в этот день.

В комментариях поклонники Деми, как всегда, восхитились ее видом, что и отобразилось в более чем 300000 тысячах лайков под фото.

Не так давно, модель опубликовала снимок, на котором предстала в одном нижнем белье.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.