Известная модель из Британии, Деми Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян, предстала в одном нижнем белье

Красотка балует своих поклонников откровенными фотографиями, пишет Рoliteka.net. И это понятно, ведь звезда зарабатывает немалые деньги, благодаря своей внешности.

Девушка в 2015 году перебралась в США, где ее карьера взлетела вверх. Сейчас она принимает участие в различных съемках для журналов и брендов. Модель приглашают для работы разные фотографы.

Так, на одном из последних снимков звезда позировала в одном нижнем, кружевном белье.

Лямку черного лифчика Деми спустила с плеча. Стоит отметить, что этот самый бюстгальтер едва сдерживает пышную грудь Роуз.

Также модель находилась в черных полупрозрачных трусиках, едва скрывающих ее интимное место.

К слову, на Деми были ботфорды, они идеально подошли к развратному образу звезды.

Дополняли лук - стильные красные очки.

Деми позировала на полу, раскинув ноги. Свои волнистые черные волосы девушка закинула набок. Она завораживающе смотрела из-под очков. Слов не не хватает, чтобы описать великолепие.

Легкий макияж с акцентом на губы лишь подчеркнул "ангельскую" красоту знаменитости.

Пост за 11 часов собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев. Люди писали приятные слова в сторону Деми и не могли оторвать от нее взгляда.

Напомним, Деми Роуз опубликовала видео-бумеранг, представ обнаженной. Она прикрыла большую грудь руками. На модели - лишь блестящая шляпка.

Модель опускает и поднимает голову, показывая свое ангельское личико с минимум макияжа. Кроме шляпки на звезде можно заметить пальца в кольцах.

Деми приоткрыла в губы и смотрела в камеру.

Ранее мы писали, что Деми Роуз решила покататься на качелях над самым морем в Мексике в городе Тулум, впечатляющим своей красотой.

Так, инста-дива опубликовала в разделе сториз видео, на котором качается на деревянной доске над водной гладью полностью голая. Она оборачивается к камере, засветив уголок своей пышной груди.

Жаль, что поклонники Роуз не смогли публично прокомментировать публикацию, ведь она разместила их в Сториз.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.