Известная модель из Британии, Деми Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян, предстала в одном нижнем белье
Красотка балует своих поклонников откровенными фотографиями, пишет Рoliteka.net. И это понятно, ведь звезда зарабатывает немалые деньги, благодаря своей внешности.
Девушка в 2015 году перебралась в США, где ее карьера взлетела вверх. Сейчас она принимает участие в различных съемках для журналов и брендов. Модель приглашают для работы разные фотографы.
Так, на одном из последних снимков звезда позировала в одном нижнем, кружевном белье.
Лямку черного лифчика Деми спустила с плеча. Стоит отметить, что этот самый бюстгальтер едва сдерживает пышную грудь Роуз.
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Также модель находилась в черных полупрозрачных трусиках, едва скрывающих ее интимное место.
К слову, на Деми были ботфорды, они идеально подошли к развратному образу звезды.
Дополняли лук - стильные красные очки.
Деми позировала на полу, раскинув ноги. Свои волнистые черные волосы девушка закинула набок. Она завораживающе смотрела из-под очков. Слов не не хватает, чтобы описать великолепие.
Легкий макияж с акцентом на губы лишь подчеркнул "ангельскую" красоту знаменитости.
Пост за 11 часов собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев. Люди писали приятные слова в сторону Деми и не могли оторвать от нее взгляда.
Напомним, Деми Роуз опубликовала видео-бумеранг, представ обнаженной. Она прикрыла большую грудь руками. На модели - лишь блестящая шляпка.
Модель опускает и поднимает голову, показывая свое ангельское личико с минимум макияжа. Кроме шляпки на звезде можно заметить пальца в кольцах.
Деми приоткрыла в губы и смотрела в камеру.
Ранее мы писали, что Деми Роуз решила покататься на качелях над самым морем в Мексике в городе Тулум, впечатляющим своей красотой.
Так, инста-дива опубликовала в разделе сториз видео, на котором качается на деревянной доске над водной гладью полностью голая. Она оборачивается к камере, засветив уголок своей пышной груди.
Жаль, что поклонники Роуз не смогли публично прокомментировать публикацию, ведь она разместила их в Сториз.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.