Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян, всегда хвастается своими пышными формами

Даже на прием к врачу модель выбирает соблазнительные наряды, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних снимков Деми предстала в серой кофте на замке с большим декольте. Из выреза пышная грудь модели едва не выпадала.

Кофточка подчеркнула тонкую талию, а обтягивающие брюки - пышные бедра.

Деми прислонилась к красавцу-врачу, наклонив голову. В ее ушах блестели сережки. Волосы девушка убрала в хвост.

Звезда улыбалась и выглядела довольной. Трудно не заметить ее пышные ресницы и светящаяся глаза.

В посте звезда рассказала, что позирует со своим стоматологом.

"Я так взволнована перед тем, как начать трансформацию своей улыбки с @doctorapa Я всегда мечтала об идеальной улыбке и полностью доверилась @doctorapa", - подписала снимок красотка.

За 13 часов пост Деми собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи отметили, что у модели ангельское личико, а также, что она лучше всех. Вдобавок люди писали, что у девушки потрясающая улыбка, и следующее: "Вот это шары".

Напомним, Деми Роуз для похода к парикмахеру выбрала топ, который натянулся под тяжестью ее груди. Кружево облегало ее тело и подчеркнуло всю его красоту.

Также Деми продемонстрировала идеально уложенные локоны, которые немного упали ей на лицо.

На звезде - легкий макияж с акцентом на глянцевые губы, пышные ресницы и толстые брови.

Деми улыбалась глядя на себя в телефон, видимо, прическа ей очень понравилась.

Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала во время отдыха в крохотном купальнике на фоне моря. А на руках держит маленькую собачку.

Модель прижалась лицом к песику, при этом можно было разглядеть ее пышные бедра.

«Тедди приходит в тот момент, когда я больше всего нуждаюсь в нем», - говорится в сообщении.

Деми Роуз во время занятий спортом решила похвастаться внушительными формами. Об этом свидетельствует тот факт, что задний план Роуз решила заменить якобы розовым космосом, чтобы не отвлекать подписчиков на лишнее.

Напомним, что Деми Роуз натянула прозрачное кружево на свое роскошное богатство.

Как сообщала Politeka, молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами: «Вот это тело!».

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась до неприличия и показала, за что ее полюбили мужчины.