Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась фото и видео со съемок, в которых принимает участие

Красотка блистала в розовом лыжном костюме, передает Politeka.net. Также на женщине были блестящие безрукавка, сапожки и черные рукавички.

Завершили образ шапка и горнолыжная маска, надетая на ней.

На первом снимке актриса позировала, широко улыбаясь, а на втором Бледанс предстала со своей подругой-блондинкой.

"Боже, какие мы примерные", - произнесла Эвелина на видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике обе красотки шли к месту, где их уже ждала съемочная группа.

"Похоже весна. Успели насладиться снегом или так его и не увидели? Я вот гору только на съемках", - подписала кадры звезда, потавив геолокацию "Горнолыжный курорт Сорочаны".

За четыре часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Эвелина вы красавица и как всегда великолепны🤩😊", "Видели-видели, шедевр получился😍", "Кислотный костюмчик👍💣", "Позитивчики!😁", "Девушка-весна🌺)", "Эвелина Вы молодец, всё успеваете и даже на лыжах покотаться👍👍", "Наша яркая🌟наша талантливая 🌷 наша красивая", "Снег для Одессы это теперь эксклюзив.19.02.2020.+13.Можно и на пляж☺", "Такие яркие. Спасибо за предоставленное удовольствие- за снег и радостные лица на съёмке. За ваш позитив Эвелина. Прекрасного вам дня и прекрасного настроения", "Иууууууу😍👍", "Вы как всегда великолепны💋 всегда была вашей поклонницей 😘", "Эвелина, я восхищаюсь вами! Показывайте больше себя в жизни, ваши манеры женщинам пример))", "А Семён не с вами, Эвелина? У него сейчас каникулы?", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками своими планами на день. По ее словам, она сначала должна была выступить на комитете в Госдуме России, после чего отправилась на съемки. Кроме этого, на у артистки был запланирован кастинг на Амедиа, прием в посольстве Исландии и премьера фильма в «Авиапарке».

Пост звезда подкрепила нежным фото, на котором она предстала с ярким маникюром.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры: «Предел мечтаний».