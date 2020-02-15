Ана Чери, известная американская фитнес-модель, показала новое фото в провокационной позе
Как сообщает Politeka, 33-летняя модель обожает выставлять довольно неприличные снимки и тем самым будоражить откровенные фантазии своих поклонников.
На своей странице в Instagram, звезда опубликовала новую фотографию, на которой позирует в соблазнительном корсете голубого цвета.
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На снимке настоящая искусительница Ана Чери забралась на стол и стала на колени в манящей позе. При этом, трусики модель решила не надевать.
Поклонники были в восторге от откровенного кадра знаменитости. В комментариях отметили, что она выглядит очень сексуальной: "Великолепная в голубом", "Выходи за меня", "Хорошая", "Огонь".
Как сообщалось ранее, финтес-модель Ана Чери продемонстрировала свои прелести в одном купальнике. Красотка часто хвастается своей фигурой на странице в Инстаграм.
Модель предстала в красивом ярком образе на пляже. Ана выбрала желто-розовый купальник. Девушка приподняла лямки низа купального наряда выше бедер.
Красотка спустила лямки желтого верха и сжала большую грудь руками с обеих сторон. Таким образом, девушка немного засветила лишнее, а пышные прелести едва держались в купальнике.
На втором фото девушка немного нагнулась к фотографу, зажав грудь. Ее сфотографировали крупным планом. При этом можно вдоволь налюбоваться не только внушительными формами звезды, но и стальным прессом. Как же здесь жарко от такого образа.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.