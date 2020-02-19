Кім Кардашьян показала, як відзначила День всіх закоханих зі своїм чоловіком

39-річна американська телезірка любить балувати своїх шанувальників відвертими кадрами. Як повідомляє Politeka, нова публікація в її Instagram не стала винятком.

Кім опублікувала дві фотографії, на яких вона позує в басейні на тлі пляжу. На першому знімку зірка напівлежить у відкритому чорному купальнику, спокушаючи глядачів своєю томної позою. Її пляжний лук доповнює масивна золота прикраса і фірмовий макіяж Кім, який ідеально підкреслює її очі. На другому фото знаменитість стоїть майже по пояс у воді і пильно дивиться в камеру.

У підписі до фото Кардашьян написала, що ця поїздка на пляж була сюрпризом на День святого Валентина, а фотографії робив її чоловік – репер Каньє Вест.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого образу знаменитості і буквально за пару годин поставили під її постом більше двох мільйонів лайків.

До цього ми писали про те, що Кім влаштувала фотосесію у вбиральні. Зірка вибрала сірий наряд, який обтягнув її пишні груди і стегна. Сірий гольф трохи просвічувався, з-за чого були видні принади знаменитості.

Крім того, Кім позувала в незвичайній спідниці, яку зав'язала на талії. Одяг виділила тонку талію знаменитості.

Кім підняла спідницю і оголила свою гідність - рівні стрункі ніжки, витягнувши одну з них:"Справжня богиня". Дівчина продемонструвала босоніжки на тонкій шпильці.

Красуня завершила образ великими сережками і сонячними окулярами.

Зачіска - тонка туга косичка спустилася нижче стегон.

Кардашьян ніби дивилася в камеру і прочинила пухкі губи.

За дев'ять годин пост зібрав понад мільйон лайків та коментарів.

Користувачі мережі були здивовані обраному способу Кім. Деякі навіть запитували прибула красуня з майбутнього. Загалом, для більшості сподобалося, як виглядає зірка і вони написали їй багато компліментів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян здивувала зовнішністю, такою її рідко побачиш.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян підняла спідницю і блиснула своєю гідністю.

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