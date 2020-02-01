Російська артистка Евеліна Бледанс поділилася пікантним відео

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео з-за лаштунків вистави в якій грає. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Артистка відзначила, що у виставі доводиться багато переодягатися.

«Не дарма «Любов по-італійськи» називають - спектакль - дефіле. 9 перевдягань, коли ти фактично весь час на сцені, це здається неможливим, але це факт!», - написала вона.

Так, на одному з відео вона з'явилася в чорному шкіряному еротичному вбранні з металевими шипами. При цьому Бледанс махає батогом.

Зазначимо, думку користувачів мережі відносно відео розділилися. Хтось захоплюється артисткою. У той же час інші не оцінили її поведінку.

«Отшлепайте партнера по сцені, як слід!», «У тебе ж дитина хвора, совість май», «По-моєму ви там всі на той момент не тверезі», «Блін ви така стильна, просто вогонь», «Така шикарна 🔥💣 Шалено красива 🌹», «Красуня!!! Які ноги👍👍», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Евеліна Бледанс постала в дуже короткому блискуче плаття.

На ногах зірки були босоніжки на високих підборах.

Глибоке декольте наряду підкреслило груди актриси, а довжина дозволила насолодитися стрункими рівними ніжками.

Також Бледанс зробила селфи, прикрившись ковдрою і виставивши вперед ноги. Цікаво, що темою поста став фільм "Залізна леді", який актриса вирішила порадити шанувальникам.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

Як повідомляла Politeka, новий коханий Евеліни Бледанс годиться їй в сини: опубліковано фото.

Також Politeka писала, що Хабенський потрапив у скандал через сина Бледанс.