Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками своими планами на день

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам Бледанс, сегодня у нее очень насыщенный день. Сначала она выступит на комитете в Госдуме России, после чего отправится на съемки. Кроме этого, на сегодня у артистки запланирован кастинг на Амедиа, прием в посольстве Исландии и премьера фильма в «Авиапарке».

Пост звезды за короткое время набрал почти 10,5 тысяч лайков. Поклонники артистки удивляются, как ей удается успевать делать столько дел.

«Глаза боятся, руки делают. Так держать! Пусть все получится», «Эвелина, я восхищаюсь Вами: везде принимаете активное участие, работаете и, главное, воспитываете Сына...Великолепная Мама...Удачи, Вам и Семочке, Счастья...берегите себя и оставайтесь такой же Красавицей», «Какая вы Эвелиночка ладная, красивая, умная, счастья вам!!!», «Шикарная женщина. Больших перспектив и зелёный свет», «Эвелина, успехов, особенно в Госдуме, задайте жару мужикам, они вас послушают и его Величество Ремонт нужно просто пережить, удачи», - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Бледанс показала свой откровенный костюм со спектакля, в котором она играет. Артистка рассказала, что в спектакле ей приходится много переодеваться.

«Не зря «Любовь по-итальянски» называют - спектакль-дефиле. 9 переодеваний, когда ты фактически всё время на сцене, это кажется невозможным, но это факт!», - написала она.

Больше всего поклонникам понравился костюм Бледанс в кожаном эротическом наряде с металлическими шипами. В руках у артистки была плетка.

«Отшлёпайте партнёра по сцене, как следует!», «Блин вы такая стильная, просто огонь», - оценили фолловеры новый образ Бледанс.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры: «Предел мечтаний».