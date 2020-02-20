Популярна російська співачка Анна Семенович поділилася з шанувальниками своїми думками про долю

Пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Артистка супроводила свої слова фото, на якому вона одягнена в тісне боді чорного кольору, яке обтягує її пишні форми, і обтягуючі джинси з високою посадкою, які підкреслюють її вузьку талію. Зверху Семенович накинула плащ.

«Ми іноді ставимо собі якісь супер складні цілі. А все потрібно робити в кайф, працювати в задоволення, дружити в радість і любити для щастя. Це справжня проблема трудоголиків, ми весь час кудись біжимо і намагаємося більше попрацювати. Просто не потрібно порівнювати себе з іншими людьми і приміряти чужу долю на себе, у кожного вона своя і у всіх різні цілі», - зазначила Семенович.

За короткий час пост зібрав майже 7 тисяч лайків. Шанувальники традиційно хвалять артистку за її красу і зовнішній вигляд.

«Анна, Ви чарівна. На Вас дивишся і мимоволі посміхаєшся, настрій хороший. Щастя Вам», «Яка красуня!!! Очей не відвести!», «Аня як тебе не любити», «Анна! Ви чарівні. Ось подивишся на Вас, почитаєш і настрій жити і творити з'являється. Спасибі», - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Семенович вела концерт, присвячений Дню всіх закоханих. Артистка дуже пишалася, що її запросили вести захід у Кремлі.

«Я дуже щаслива, що мені довіряють вести такі серйозні концерти, та ще й у прямому ефірі», - зазначила Семенович.

На серії знімків, які опублікувала артистка, вона одягнена в різні наряди. На одному фото Семенович позує в яскравому синьому платті з відвертим розрізом, який оголює її ногу.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович посвітила своїми кулями в екстремальному декольте: мрія будь-якого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що ображена Анна Семенович відреагувала на потрійне підборіддя і пузо: "Звичайно, не 18 років, але...".