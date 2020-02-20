Популярная российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками своими мыслями о судьбе

Пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Артистка сопроводила свои слова фото, на котором она одета в тесное боди черного цвета, который обтягивает ее пышные формы, и обтягивающие джинсы с высокой посадкой, которые подчеркивают ее узкую талию. Сверху Семенович накинула плащ.

«Мы иногда ставим себе какие-то супер сложные цели. А все нужно делать в кайф, работать в удовольствие, дружить в радость и любить для счастья. Это настоящая проблема трудоголиков, мы все время куда-то бежим и пытаемся побольше поработать. Просто не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на себя, у каждого она своя и у всех разные цели», - отметила Семенович.

За короткое время пост собрал почти 7 тысяч лайков. Поклонники традиционно хвалят артистку за ее красоту и внешний вид.

«Анна, Вы прелесть. На Вас смотришь и невольно улыбаешься, настроение хорошее. Счастья Вам», «Какая красотка!!! Глаз не отвести!», «Аня как тебя не любить», «Анна! Вы прелестны. Вот посмотришь на Вас, почитаешь и настроение жить и творить появляется. Спасибо», - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Семенович вела концерт, посвященный Дню всех влюбленных. Артистка очень гордилась, что ее пригласили вести мероприятие в Кремле.

«Я очень счастлива, что мне доверяют вести такие серьезные концерты, да еще в прямом эфире», - отметила Семенович.

На серии снимков, которые опубликовала артистка, она одета в разные наряды. На одном фото Семенович позирует в ярком синем платье с откровенным разрезом, оголяющем ногу.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".