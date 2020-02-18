Цей наряд не приховав нічого

Популярна модель Емілі Ратаковскі вразила ідеальною фігурою у відвертій сукні

28-річна американська модель і актриса широко відома по всьому світу. Останні кілька років крім своєї звичної роботи вона також виступає дизайнером власного бренду Inamorata. Для просування зірка активно знімається в рекламних кампаніях і просуває роботи на своїх сторінках у соціальних мережах.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Ратаковскі вирішила поділитися з шанувальниками новим знімком зі свого виходу в світ. На фото модель постала в образі справжньої світської левиці. Її фігуру підкреслювала елегантна чорна сукня відразу з декількома пікантними деталями. Увагу привертає глибоке декольте наряду, а також два розрізи, які йдуть вниз від стегон красуні.

Судячи з цих розрізів, модель завбачливо «забула» надіти під сукню нижню білизну.

Шанувальників Ратаковскі її вбрання буквально звела з розуму, а саму модель на фото порівняли зі знаменитою актрисою Сальмою Хайєк.

До цього ми писали про те, що Ратаковскі вирішила порадувати передплатників більш «скромним» знімком. У своєму Instagram вона поділилася фотографією з пляжу. На ній Ратаковскі сидить прямо перед камерою у відкритому купальнику, який приковує увагу до всіх вигинів її фігури. Кокетливі зав'язки на животі і талії моделі надають оригінальність її пляжного вбрання.

Шанувальники Ратаковскі прийшли в захват від цього знімка і тут же засипали модель захопленими коментарями і зізнаннями в коханні.

Також ми повідомляли, що Ратаковскі поділилася ще одним пікантним знімком, від якого шанувальники прийшли в повний захват. Емілі опублікувала знімок зі спальні. Модель зробила селфи, лежачи у білосніжній постелі.

Пружна груди так і норовила вистрибнути з кайданів вузького сукні, але Емілі не дозволила бажаючим побачити більше, ніж належить, хоч такого за нею раніше помічено не було.

Нагадаємо, Ратаковскі показала спокусливе тіло в екстремальному бікіні.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Емілі Ратаковскі ледве уместила принади в тісне бікіні.

Також Politeka писала, що Ратаковскі без одягу подратувала соковитими округлостями.