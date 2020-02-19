Екс-ангел "Victoria’s Secret" Кендіс Свейнпол посвітила принадами у короткому топі

Красуня часто ділиться відвертими знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, на одному з недавніх знімків зірка позувала на піску, поруч з човном. Дівчина похвалилася довгими стрункими ніжками, розклавши їх пляжі.

Кендіс вигнулася, демонструючи тонку талію і ідеальні стегна.

Свейнпол постала у короткій білій маєчці, під якою не було нічого і виднілося найінтимніше.

Також модель була в плавках на тоненьких зав'язках, вона натягнула їх вище стегон.

Завершували образ красуні різні прикраси - великі сережки та браслети.

Кендіс закинула руками назад мокре волосся. Вона подивилася вдалину, відкривши пухкі губи. Ймовірно, на дівчині немає макіяжу і виглядає вона, як можна природніше. Взагалі вона прекрасніше нікуди.

За 16 годин пост зірки зібрав майже 160 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися ідеальним тілом моделі "Victoria’s Secret", образ назвали шикарним і дуже сексуальним.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол побувала на показі мод, де вона блиснула красивим тілом.

Кендіс Свейнпол представила на собі довге оксамитове плаття з глибоким декольте майже до пупка. Груди ледь не вистрибувала з такого декольте.

Величезний виріз зупинив пояс, який виділив талію моделі.

Крім великого вирізу в області грудей, в сукні був розріз уздовж ніжки красуні.

Раніше ми писали, що екс-ангел Victoria’s Secret вирішила трохи попустувати на камеру - вона злегка розставила ноги, змахнув довгим світлим волоссям, кокетливо посміхалася і при всьому при цьому була в мінімалістичному за своєю формою пляжному вбранні.

На Кендіс був також невеликий топ поверх купальника, вона, зробивши публікацію, "засвітила" свої сідниці, стегна і частково груди.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол повернулася спиною до фотографа, при цьому виставивши напоказ свою практично повністю оголену "п'яту точку". На топ-моделі були леопардові трусики і топ. Вона не дивилася в об'єктив камери і широко посміхалася, дивлячись убік.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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