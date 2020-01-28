Экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол прихвастнула своими женственными формами на новом фото

Звездная манекенщица разделась и показала класс перед камерами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.

Так на новом опубликованном кадре мировая знаменитость покрасовалась практически полностью раздетой - если не считать, что ее стройную фигуру украшали только пара тонких шнурочков и был виден низ, вероятно, купальника.

Кэндис Свейнпол продемонстрировала все преимущества своей невероятной, как считают многие ее поклонники фигуры, повернувшись к объективу задом. Стоит отметить, что трусики, которые были на манекенщице - просто миниатюрные, а сама артистка прекрасно справилась со своей ролью в кадре и смотрелась на снимке просто превосходно.

Поклонники Кэндис в сети не устаю удивляться мастерству и артистичности своей любимицы и пишут, что та "соблазнительная красавица".

Ранее сообщалось о том, что экс-ангелы Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол и Адриана Лима снялась в эффектной фотосессии.Топ-модели позировали в белье и прозрачных нарядах.

Так на новом опубликованном фото мировые знаменитости просто вскружили голову миллионам своих фанов по всему миру - стройные красавицы примерили темное кружевное белье, на их лицах присутствовал необычный яркий макияж, а тела - обвила прозрачная сетка-платье.

Звезды мирового подиума настолько хороши в совместной работе, отмечают поклонники в сети, что фото "рискует" стать одними из лучших в индустрии. Экс-ангелы Victoria’s Secret снялись вместе и позируя, пытались донести до аудитории идею "мира и красоты".

Волосы звездных красавиц уложили назад, макияж - предполагал подчеркивание выразительных взглядов знойных красоток, свои руки манекенщицы сомкнули вместе и при этом - обнялись.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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