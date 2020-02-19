Экс-ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол посветила прелестями в коротком топе

Красотка часто делится откровенными снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, на одном из недавних снимков звезда позировала на песке, рядом с лодкой. Девушка похвасталась длинными стройными ножками, разложив их пляже.

Кэндис выгнулась, демонстрируя тонкую талию и идеальные бедра.

Свейнпол предстала в короткой белой маечке, под которой не было ничего и проглядывалось самое интимное.

Также модель была в плавках на тоненьких завязачках, она натянула их выше бедер.

Завершали образ красотки различные украшения - крупные серьги и браслеты.

Кэндис закинула руками назад мокрые волосы. Она посмотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы. Вероятно, на девушке нет макияжа и выглядит она, как можно естественней. В общем она прекрасней некуда.

За 16 часов пост звезды собрал почти 160 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились идеальным телом модели "Victoria’s Secret", образ назвали шикарным и очень сексуальным.

Напомним, Кэндис Свейнпол побывала на показе мод, где она сверкнула красивым телом.

Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.

Огромный вырез остановил пояс, выделивший талию модели.

Кроме большого выреза в области груди, в платье был разрез вдоль ножки красотки.

Ранее мы писали, что экс-ангел Victoria’s Secret решила немного порезвиться на камеру - она слегка расставила ноги, взмахнула длинными светлыми волосами, кокетливо улыбалась и при всем при этом была в минималистическом по своей форме пляжном наряде.

На Кэндис был также небольшой топ поверх купальника, она, сделав публикацию, "засветила" свои ягодицы, бедра и частично грудь.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол повернулась спиной к фотографу, при этом выставив напоказ свою практически полностью оголенную "пятую точку". На топ-модели были леопардовые трусики и топ. Она не смотрела в объектив камеры и широко улыбалась, глядя в сторону.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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