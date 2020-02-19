Экс-ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол посветила прелестями в коротком топе
Красотка часто делится откровенными снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, на одном из недавних снимков звезда позировала на песке, рядом с лодкой. Девушка похвасталась длинными стройными ножками, разложив их пляже.
Кэндис выгнулась, демонстрируя тонкую талию и идеальные бедра.
Свейнпол предстала в короткой белой маечке, под которой не было ничего и проглядывалось самое интимное.
Также модель была в плавках на тоненьких завязачках, она натянула их выше бедер.
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Завершали образ красотки различные украшения - крупные серьги и браслеты.
Кэндис закинула руками назад мокрые волосы. Она посмотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы. Вероятно, на девушке нет макияжа и выглядит она, как можно естественней. В общем она прекрасней некуда.
За 16 часов пост звезды собрал почти 160 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети восхитились идеальным телом модели "Victoria’s Secret", образ назвали шикарным и очень сексуальным.
Напомним, Кэндис Свейнпол побывала на показе мод, где она сверкнула красивым телом.
Кендис Свейнпол представила на себе длинное бархатное платье с глубоким декольте почти до пупка. Грудь едва не выпрыгивала из такого декольте.
Огромный вырез остановил пояс, выделивший талию модели.
Кроме большого выреза в области груди, в платье был разрез вдоль ножки красотки.
Ранее мы писали, что экс-ангел Victoria’s Secret решила немного порезвиться на камеру - она слегка расставила ноги, взмахнула длинными светлыми волосами, кокетливо улыбалась и при всем при этом была в минималистическом по своей форме пляжном наряде.
На Кэндис был также небольшой топ поверх купальника, она, сделав публикацию, "засветила" свои ягодицы, бедра и частично грудь.
Напомним также, что Кэндис Свейнпол повернулась спиной к фотографу, при этом выставив напоказ свою практически полностью оголенную "пятую точку". На топ-модели были леопардовые трусики и топ. Она не смотрела в объектив камеры и широко улыбалась, глядя в сторону.
Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
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