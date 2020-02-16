Модель Олена Омович, до якої давно «прилипло» ім'я української Кардашьян, відправилася у відпустку на край світу

Олена Омович підтвердила це новим фото в яскравому бікіні канаркового кольору на тлі пальм і з валізою від Луї Вітон. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на свіжому знімку українська Кардашьян роздяглася до купальника, задерла ногу і засвітила принади в тонкої тканини. На ногах у неї були тканинні білі кросівки, а вона зібрала волосся на маківці рукою. Омович стояла на одній нозі на виході на балкон у готелі.

«Хто вгадає куди ми прилетіли? Це був найдовший переліт в моєму житті, і я тільки відійшла від нього. Оскільки велика різниця в часі з Києвом, трохи важко, але я вже майже звикла. Нова країна в скарбничку. Ми офіційно в раю💔», – заявила вона на своїй сторінці.

В коментарях шанувальники і хейтеры української красуні почали навперебій писати свою думку з приводу її опухлого особи і країни, куди вона могла полетіти відпочивати.

«Олена, що з вашим оком? Він кудись потік», «це її справжнє обличчя», «Що з обличчям?))», «щось не те з особою 🙈😌», «Мальдіви або Балі», «Домінікана», «Котячий погляд?», «Погляд мутанта», «коли хотіла збільшити щось і промахнулася», «якщо Особа збільшити як у лінивця з Ледникого періоду», «шикарна Фігура , але щось не те з особою ..», «Всі хто пишуть, справжнє обличчя і страшно дивитися і так далі, йдіть на..й, все у неї нормально з особою , без вій і косметики і що далі? Привід обосраться? Заздрість ну взагалі х...е почуття», «та ні, справа не в тому, Олена дуже красива. Це на всіх видосах видно, просто саме ця фотка дуже зафотошоплена, все пливе (кроси, штори, обличчя трохи) вона і так вогонь, навіть фш не потрібен. Не дуже вдало отфотошопила загалом.», – написали в мережі.

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