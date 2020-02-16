Модель Алена Омович, к которой давно «прилипло» имя украинской Кардашьян, отправилась в отпуск на край света

Алена Омович подтвердила это новым фото в ярком бикини канареечного цвета на фоне пальм и с чемоданом от Луис Витон. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на свежем снимке украинская Кардашьян разделась до купальника, задрала ногу и засветила прелести в тонкой ткани. На ногах у нее были тканевые белые кроссовки, а волосы она собрала на макушке рукой. Омович стояла на одной ноге на выходе на балкон в отеле.

«Кто угадает куда мы прилетели? Это был самый долгий перелёт в моей жизни, и я только отошла от него. Поскольку большая разница во времени с Киевом, немного тяжело, но я уже почти привыкла. Новая страна в копилочку. Мы официально в раю💔», – заявила она на своей странице.

В комментариях поклонники и хейтеры украинской красотки начали наперебой писать свое мнение по поводу ее опухшего лица и страны, куда она могла полететь отдыхать.

«Алена, что с вашим глазом? Он куда-то потек», «это её истинное лицо», «Что с лицом?))», «Что-то не то с лицом 🙈😌», «Мальдивы либо Бали», «Доминикана», «Кошачий взгляд?», «Взгляд мутанта», «когда хотела увеличить что-то и промахнулась», «Лицо если увеличить как у ленивца с Ледникого периода», «Фигура шикарная , но что-то не то с лицом ..», «Все кто пишут, истинное лицо и стрёмно смотреть и так дальше, идите на..й, все у неё нормально с лицом , без ресниц и косметики и что дальше? Повод обосрать? Зависть ну вообще х...е чувство», «та нет, дело не в том, Алена очень красивая. Это на всех видосах видно, просто именно эта фотка очень зафотошоплена, все плывёт (кроссы, шторы, лицо немного) она и так огонь, даже фш не нужен. Не очень удачно отфотошопила в общем.», – написали в сети.

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