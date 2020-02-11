Модель показала все свое богатство

Финтес-модель Ана Чери продемонстрировала свои прелести в одном купальнике

Красотка часто хвастается своей фигурой на странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Модель предстала в красивом ярком образе на пляже. Ана выбрала желто-розовый купальник. Девушка приподняла лямки низа купального наряда выше бедер.

Красотка спустила лямки желтого верха и сжала большую грудь руками с обеих сторон. Таким образом, девушка немного засветила лишнее, а пышные прелести едва держались в купальнике.

На втором фото девушка немного нагнулась к фотографу, зажав грудь. Ее сфотографировали крупным планом. При этом можно вдоволь налюбоваться не только внушительными формами звезды, но и стальным прессом. Как же здесь жарко от такого образа.

Стоит отметить, что Ана позирует с распущенными волосами, а ее образ завершают различные аксессуары, в том числе очки.

В посте Чери сообщила, что на ее сайте появились новые фото.

"Хорошего воскресенья 😉💕🔥💕🔥... посмотрите эксклюзивные снимки с Багамских островов", - написала модель.

За 18 часов пост Аны собрал более 245 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали Ане, что она горячая девушка и им понравился ее яркий купальник.

Напомним, Ана Чери позировала в лифчике и трусиках, которые выгодно подчеркнули ее объемы.

Сквозь тонкое кружево невозможно не заметить грудь знаменитости.

Лямки на груди не только выделили ее, но и немного приподняли.

Звезда пристально посмотрела в камеру и приоткрыла губы. На ее лице - легкий макияж с акцентом на глянцевые губы.

В руке модель держала розочку на длинной ножке.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в коротком блестящем платье золотого цвета.

Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.

Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.

Ранее сообщалось, что Ана Чери впечатлила подписчиков. На нем фитнес-модель позирует стоя у гоночной машины, спустив штаны и показав трусики.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.