Финтес-модель Ана Чери продемонстрировала свои прелести в одном купальнике
Красотка часто хвастается своей фигурой на странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.
Модель предстала в красивом ярком образе на пляже. Ана выбрала желто-розовый купальник. Девушка приподняла лямки низа купального наряда выше бедер.
Красотка спустила лямки желтого верха и сжала большую грудь руками с обеих сторон. Таким образом, девушка немного засветила лишнее, а пышные прелести едва держались в купальнике.
На втором фото девушка немного нагнулась к фотографу, зажав грудь. Ее сфотографировали крупным планом. При этом можно вдоволь налюбоваться не только внушительными формами звезды, но и стальным прессом. Как же здесь жарко от такого образа.
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Стоит отметить, что Ана позирует с распущенными волосами, а ее образ завершают различные аксессуары, в том числе очки.
В посте Чери сообщила, что на ее сайте появились новые фото.
"Хорошего воскресенья 😉💕🔥💕🔥... посмотрите эксклюзивные снимки с Багамских островов", - написала модель.
За 18 часов пост Аны собрал более 245 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали Ане, что она горячая девушка и им понравился ее яркий купальник.
Напомним, Ана Чери позировала в лифчике и трусиках, которые выгодно подчеркнули ее объемы.
Сквозь тонкое кружево невозможно не заметить грудь знаменитости.
Лямки на груди не только выделили ее, но и немного приподняли.
Звезда пристально посмотрела в камеру и приоткрыла губы. На ее лице - легкий макияж с акцентом на глянцевые губы.
В руке модель держала розочку на длинной ножке.
Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в коротком блестящем платье золотого цвета.
Грудь красотки выпирала из наряда на тонких бретельках с большим декольте. Вероятно, Ана не надела под платье бюстгалтер, чем сделала образ более горячим.
Маленький разрез на и так коротком платье открыл вид на накаченные ножки Чери и едва не доходил до интимного места звезды.
Ранее сообщалось, что Ана Чери впечатлила подписчиков. На нем фитнес-модель позирует стоя у гоночной машины, спустив штаны и показав трусики.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.