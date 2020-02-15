Фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд поділилася новими фото у трояндах

Нещодавно красуня зізналася, що 12 лютого відсвяткувала своє 28-річчя, пише Рoliteka.net. Деякий час тому Ебі опублікувала новий знімок, підписавши його: "Жінка-Водолій ;) 🔥🔥🔥", і нагадавши передплатникам про день народження.

На зазначеному знімку Ебі сиділа на простирадлі, усипаному пелюстками троянд. Модель підняла руку, і трохи підняла стегно, продемонструвавши свої вигини. Дівчина витягла одну ніжку, одягнену в босоніжок на шпильці, а другу - занинула під неї.

Ретчфорд постала в прозорому рожевому вбранні. Оголені груди зірки були видні неозброєним оком. Помітно також пружне і струнке тіло знаменитості.

Ебі тримала в руці троянду на довгій ніжці. Дівчина відкрила рот і подивилася на квітку. Пишні вії доповнили макіяж інстазірки.

За чотири години пост Ебігейл зібрав близько 64 тисяч лайків і багато коментарів.

"Так гаряче", "Королева квітів", "Що за крихітко!", "Ти така красива 😍", "Я бажаю тобі всього найкращого в День святого Валентина. Я люблю тебе", "Без тебе це просто квіти", "Спекотна красуня, люблю тебе", "Ідеальна", "Прекрасна, так невимовно прекрасна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, днями Ебігейл Ретчфорд з'явилася абсолютно голою. Красуня прикрила свої принади лише пелюстками троянд.

Дівчина розтягнулася, піднявши руку над головою. Вона витягла одну ніжку, а другу зігнула в коліні, щоб приховати інтимне місце.

Модель висунула попу, а її пишні груди сильно виділялися, також за рахунок пелюсток. Прес Ретчфорд дуже пружний і це прекрасно.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд сиділа за столом, даючи комусь автограф на журналі зі своєю фотографією. На знімку модель позує в нижній білизні.

При цьому на ній надітий відвертий наряд, який до непристойності оголює пишні форми. Сама дівчина намагається загравати на камеру, паралельно ставлячи свій підпис.

Кадри були опубліковані в сториз, тому шанувальники не змогли відкрито захопитися таким відвертим образом свого розкішного кумира.

Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.