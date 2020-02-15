Фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась новым фото в розах

Недавно красотка призналась, что 12 февраля отпраздновала свое 28-летие, пишет Рoliteka.net. Некоторое время назад Эби опубликовала новый снимок, подписав его: "Женщина-Водолей ;) 🔥🔥🔥", и напомнив подписчикам о дне рождении.

На указанном снимке Эби сидела на простыне, усыпанной лепестками роз. Модель подняла руку, и немного подняла бедро, продемонстрировав свои изгибы. Девушка вытянула одну ножку, одетую в босоножек на шпильке, а вторую - занинула под нее.

Рэтчфорд предстала в прозрачном розовом наряде. Оголенная грудь звезды была видна невооруженным взглядом. Заметні также упругое и стройное тело знаменитости.

Эби держала в руке розу на длинной ножке. Девушка приоткрыла рот и посмотрела на цветок. Пышные ресницы дополнили макияж инстазвезды.

За четыре часа пост Эбигейл собрал около 64 тысяч лайков и много комментариев.

"Так горячо", "Королева цветов", "Что за крошка!", "Ты такая красивая 😍", "Я желаю тебе всего наилучшего в День святого Валентина. Я люблю тебя", "Без тебя это просто цветы", "Знойная красотка, люблю тебя", "Идеальна", "Прекрасна, так неописуемо прекрасна", - написали пользователи сети.

Напомним, на днях Эбигейл Рэтчфорд появилась совершенно голой. Красотка прикрыла свои прелести лишь лепестками роз.

Девушка растянулась, подняв руку над головой. Она вытянула одну ножку, а вторую согнула в колене, чтобы скрыть интимное место.

Модель выдвинула попу, а ее пышная грудь сильно выделялась, также за счет лепестков. Пресс Рэтчфорд очень упругий и это прекрасно.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд сидела за столом, давая кому-то автограф на журнале со своей фотографией. На снимке модель позирует в нижнем белье.

При этом на ней надет откровенный наряд, который до неприличия оголяет пышные формы. Сама девушка пытается заигрывать на камеру, параллельно ставя свою подпись.

Кадры были опубликованы в сториз, поэтому поклонники не смогли открыто восхититься таким откровенным образом своего роскошного кумира.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.