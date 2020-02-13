Модель Емілі Ратаковскі продемонструвала спокусливу фігуру в стильному купальнику

28-річна британська красуня підкорює серця шанувальників по всьому світу своєю нестандартною зовнішністю і відвертими образами. Не соромиться Ратаковскі і скандальних зйомок топлес.

Однак, на цей раз модель вирішила порадувати підписників більш «скромним» знімком. Як повідомляє Politeka, в своєму Instagram вона поділилася фотографією з пляжу. На ній Ратаковскі сидить прямо перед камерою у відкритому купальнику, який приковує увагу до всіх вигинів її фігури. Кокетливі зав'язки на животі і талії моделі надають оригінальність її пляжному вбранню.

Шанувальники Ратаковскі прийшли в захват від цього знімка і тут же засипали модель захопленими коментарями і зізнаннями в коханні.

До цього ми писали про те, що Ратаковскі поділилася ще одним пікантним знімком, від якого шанувальники прийшли в повний захват. Ми відзначали, що модель прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

Модель постійно отримує безліч захоплених коментарів від своїх передплатників, після публікації на своїй сторінці нових знімків.

На цей раз Емілі опублікувала знімок зі спальні. Модель зробила селфи, лежачи у білосніжній постелі.

Пружна груди так і норовила вистрибнути з кайданів вузького сукні, але Емілі не дозволила бажаючим побачити більше, ніж належить, хоч такого за нею раніше помічено не було.

Як уточнила сама Ратаковскі у підписі до фото, вона вже одягнена і повністю готова до виходу, але їй нікуди піти. І в коментарях тут же посипалися сотні пропозицій.

Також до цього модель у своїх сторіс опублікувала знімок, на якому вона зображена в образі Єви.

Красуня постала повністю гола, і інтимні місця прикриті лише пасмом волосся і руками.

варто відзначити, що Ратаковскі створила лінію одягу для американського онлайн-рітейлера Nasty Gal. Вона ж і стала головною героїнею лукбука колекції EMRATA X Nasty Gal, в яку увійшли плаття на тонких бретелях, кроп-топи, тренчи з шкіри і вільні брючні костюми.

Нагадаємо, Ратаковскі влаштувала гарячі розваги в ліжку: "повністю готова до...".

Як повідомляла Politeka, самий гарячий ангел Victoria’s Secret вразила видом в одних трусиках.

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